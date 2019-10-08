Футбол
ЧемпионатМариу рассказал, почему принял решение перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который был вызван в сборную Португалии на матчи отбора чемпионата Европы — 2020, рассказал, почему принял решение перейти в стан «железнодорожников».
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Жоау Мариу: «В России у меня нет переводчика, но Эдер мне очень помогает»
Спорт-Экспрессвчера в 23:01
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