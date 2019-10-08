Футбол
ЧемпионатМариу рассказал, почему принял решение перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который был вызван в сборную Португалии на матчи отбора чемпионата Европы — 2020, рассказал, почему принял решение перейти в стан «железнодорожников».
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Жоау Мариу: «В России у меня нет переводчика, но Эдер мне очень помогает»
Спорт-Экспрессвчера в 23:01
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Армия и оружие
В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Известия 05:43
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Футбол
Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Газета.Ru 03:34
Армия и оружие
Применение комплекса «Палантин-К» впервые показали на видео
Впервые обнародовано видео, позволяющее увидеть работу расчета комплекса РЭБ "Палантин-К" В Ленинградской области на полигоне "Лужский" прошли учения войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.
Российская газета 04:05
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви
Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:06
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Экономика
ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Политика
Лукашенко: градус недоверия между РФ и Западом достиг апогея
Градус недоверия и конфронтации между Российской Федерацией и Западом достиг предела, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» в Минске.
News.ru 05:24
Политика
Запретить сериал «Сваты» предложил известный режиссёр
Privet-Rostov.ru вчера в 09:58
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Футбол
Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной
Pravda.Ru 05:38
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС вчера в 08:27
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК 06 октября в 18:13
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Политика
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Новым премьером стал помощник президента страны Ильхама Алиева Али Асадов, за которого единогласно проголосовали все 105 депутатов.
Известия 05:08
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
РБК вчера в 21:51
Финансы
ВТБ отказался от приема вкладов в евро
ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли «Авангард», Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК 04:47
Политика
Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
РИА Новости 05:29
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня вчера в 02:43
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 04:10
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться об отмене роуминга
Россия и Белоруссия не смогли договориться о двух моментах по межоператорским расчетам, и взяли паузу, хотя ранее страны планировали подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в начале сентября.
Взгляд.ру 03:55
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 06 октября в 08:53
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45