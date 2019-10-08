Футбол
ЧемпионатМариу рассказал, почему принял решение перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который был вызван в сборную Португалии на матчи отбора чемпионата Европы — 2020, рассказал, почему принял решение перейти в стан «железнодорожников».
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Жоау Мариу: «В России у меня нет переводчика, но Эдер мне очень помогает»
Спорт-Экспрессвчера в 23:01
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Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Один из бывших руководителей рудника «Мир» Алексей Бурксер покончил с собой в следственном изоляторе Якутска, сообщил «Интерфаксу» источник.
BFM.ru 02:36
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы в Москве
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве, передает Mash. Сообщается, что актрису выписали из клиники несколько дней назад.
Газета.Ru 02:10
Общество
Началось строительство четвёртого и пятого катеров «Комета»
Завод «Вымпел», занимающийся строительством судов нового поколения на подводных крыльях «Комета 120М», приступил к строительству четвёртого и пятого катеров.
RT на русском 00:14
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Sony презентовала компактный и водостойкий смартфон Xperia 8
Anonsens вчера в 05:07
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском вчера в 01:12
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru вчера в 05:54
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Недвижимость
Назван город-лидер России по росту цен на жилье
По итогам третьего квартала 2019-го наибольший рост цен на вторичное жилье среди крупных российских городов показал Красноярск, где квадратный метр подорожал почти на 11 процентов.
Lenta.ru 02:32
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости вчера в 07:37
Политика
В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия вчера в 22:14
Экономика
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
Телеканал 360° вчера в 18:23
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Футбол
Спаллетти не возглавит «Милан» из-за контракта с «Интером»
Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти не возглавит «Милан», сообщает Corriere della Sera.
Чемпионат 02:24
Шоу-бизнес
Оксана Фандера продолжает пугать людей седой головой
Экспресс газета 02:18
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо, подаренное королем Малайзии
Российская модель Оксана Воеводина со скандалом разводится с малазийским с королём Мухаммедом V. Россиянка публично заявила, что её муж оставил её с маленьким ребёнком на руках и просто исчез.
Bimru.ru вчера в 11:59
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra вчера в 03:56