Общество
RT на русскомМария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами. Самолёт с Бутиной приземлился в московском аэропорту Шереметьево. В аэропорту россиянку встречают родные.
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Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Происшествия
Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае
Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Происшествия
В Харькове застрелен свидетель убийства Вороненкова
Свидетель убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох убит в Харькове, сообщает 25 октября украинское издание «Грати».
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Происшествия
Солдат расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье
Происшествия
СК начал проверку после ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Происшествия
Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде
Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Здоровье
Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы
По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Транспорт
Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено
Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро, которое в субботу днем было прервано из-за человека на путях, восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.
Политика
В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8
В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию Российской Федерации в заседаниях G7, или воссоздание формата G8 с включением в нее РФ.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России
Политика
Суд США обязал Минюст предоставить Конгрессу доступ к докладу Мюллера
Федеральный судья Соединенных Штатов Берил Хоуэл обязала Министерство юстиции передать юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Музыка
Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Футбол
Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком
Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Общество
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.