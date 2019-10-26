Общество

RT на русскомRT на русскомМария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами. Самолёт с Бутиной приземлился в московском аэропорту Шереметьево. В аэропорту россиянку встречают родные.
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Москва слезам верит: возвращение Марии Бутиной не улучшит связи с США

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Мария Бутина вернулась в Россию

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Самолет с Бутиной приземлился в Шереметьево

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Мария Бутина прилетела в Москву

ТАСС04:38

Мария Бутина в прямом эфире RT

RT на русском07:39
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Политика

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Газета.Ru 09:35
Происшествия

Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 08:20
Авто

Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня вчера в 06:32
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

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Газета.Ru 07:55
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия

В Харькове застрелен свидетель убийства Вороненкова

Свидетель убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох убит в Харькове, сообщает 25 октября украинское издание «Грати».
Красная весна вчера в 13:26
Технологии

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости вчера в 08:55
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Lenta.ru 08:47
Происшествия

Солдат расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:27
Происшествия

СК начал проверку после ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 01:50
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Национальная служба новостей 03:56
Происшествия

Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде

Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.
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Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Здоровье

Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы

По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.
Аргументы и Факты 02:22
Футбол

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

RT на русском 09:23
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Транспорт

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено

Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро, которое в субботу днем было прервано из-за человека на путях, восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.
ТАСС 08:18
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В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8

В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию Российской Федерации в заседаниях G7, или воссоздание формата G8 с включением в нее РФ.
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Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
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«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости 09:26
Политика

Суд США обязал Минюст предоставить Конгрессу доступ к докладу Мюллера

Федеральный судья Соединенных Штатов Берил Хоуэл обязала Министерство юстиции передать юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Комсомольская правда 00:43
Музыка

Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан

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Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

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Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
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Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева

Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.
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