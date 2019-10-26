Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаМария Бутина прилетела в Россию

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию. Самолет с ней уже прибыл в столичный аэропорт Шереметьево. Известно, что самолет вылетел из международного аэропорта Майами вчера вечером.
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