Общество
ТК ЗвездаМария Бутина прилетела в Россию
Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию. Самолет с ней уже прибыл в столичный аэропорт Шереметьево. Известно, что самолет вылетел из международного аэропорта Майами вчера вечером.
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Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
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Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".
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Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
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Напомним, юбилейный концерт Пугачевой был приурочен к ее 70-летию. Артистка отмечала день рождения 15 апреля, передает телеканал "360".
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Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
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Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
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