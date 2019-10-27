Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Кино Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.

Наука Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.

Общество Депутаты предложили установить сроки снятия тонировки с автомобиля Как отмечает «ТАСС», депутаты от ЛДПР совместно с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым выступили с предложением об ограничении сроков для снятия не отвечающей нормам тонировки с автомобильных стекол при вынесении соответствующего протокола сотрудниками полиции.

Политика Глава Башкирии представил полный состав нового правительства На очередном оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров озвучил состав кабинета министров.

Экономика Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.

Общество Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.