Общество

Вести.RuВести.RuМария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
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Мария Бутина прилетела в Барнаул

Толк22:15

В Барнаул утренним рейсом прилетела Мария Бутина

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Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери

РИА Новости20:14

Отец Бутиной рассказал о планах дочери

Газета.Ru20:59

Бутина прилетела в родной город Барнаул

RT на русском19:39

Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Вести.Ru19:27

Мария Бутина прилетела в Барнаул

АМИТЕЛ20:45
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Серябкина прокомментировала сообщения о сердечном приступе у Фадеева

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Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
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Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.
Наука и жизнь 00:10
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
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Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Общество

Депутаты предложили установить сроки снятия тонировки с автомобиля

Как отмечает «ТАСС», депутаты от ЛДПР совместно с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым выступили с предложением об ограничении сроков для снятия не отвечающей нормам тонировки с автомобильных стекол при вынесении соответствующего протокола сотрудниками полиции.
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Политика

Глава Башкирии представил полный состав нового правительства

На очередном оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров озвучил состав кабинета министров.
КП - Уфа 07:55
Экономика

Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов

Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
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Кино

Премьеру нового «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили

РЕН ТВ 20:11
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Общество

Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете

Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.
Ведомости 17:58
Происшествия

В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП

День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Наука

Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении

Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.
Pravda.Ru 13:38
Армия и оружие

Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»

РИА Новости 17:39
Политика

Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России

Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета 07:18
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

Московский Комсомолец Чита 26 октября в 22:34
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

Газета.Ru 16:04
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Гарет Бэйл: «Даже не знаю, кто сейчас премьер-министр, мне все равно. Зато слежу за гольфом»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, что не следит за политическими новостями.
Sports.ru 14:15
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«Ак Барс» в пятый раз подряд обыграл «Амур»

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Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
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Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
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Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53
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