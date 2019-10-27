Общество
Вести.RuМария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
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Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Шоу-бизнес
Серябкина прокомментировала сообщения о сердечном приступе у Фадеева
Ранее стало известно, что Максим Фадеев перенёс сердечный приступ. Артисту и продюсеру стало плохо накануне ночью.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Наука
Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике
Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Общество
Депутаты предложили установить сроки снятия тонировки с автомобиля
Как отмечает «ТАСС», депутаты от ЛДПР совместно с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым выступили с предложением об ограничении сроков для снятия не отвечающей нормам тонировки с автомобильных стекол при вынесении соответствующего протокола сотрудниками полиции.
Политика
Глава Башкирии представил полный состав нового правительства
На очередном оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров озвучил состав кабинета министров.
Экономика
Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов
Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Общество
Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете
Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
Наука
Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении
Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Происшествия
Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Футбол
Гарет Бэйл: «Даже не знаю, кто сейчас премьер-министр, мне все равно. Зато слежу за гольфом»
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, что не следит за политическими новостями.
Хоккей
«Ак Барс» в пятый раз подряд обыграл «Амур»
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.