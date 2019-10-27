Общество

Вести.RuВести.RuМария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
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Мария Бутина прилетела в Барнаул

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В Барнаул утренним рейсом прилетела Мария Бутина

Алтайская правдавчера в 21:58
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