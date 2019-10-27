Общество
АМИТЕЛМария Бутина прилетела в Барнаул
Ранее предполагалось, что она прибудет в родной город рейсом из Москвы, который был выполнен в 05:55 утра. Бутина рассказала о планах вернуться в Барнаул и устроить "куриный день" Россиянка не стала планировать встреч ни с кем, кроме родителей В Москву она прилетела 26 октября.
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Экономика
Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке
По данным НПФ Сбербанка, пишет РГ, если мужчина в 35 лет начнет отчислять ежемесячно на свою будущую пенсию по три тысячи рублей, то после выхода на заслуженный отдых он сможет десять лет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 01:20
Кино
Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»
Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Культуромания 03:52
Армия и оружие
В России тысячи военных подняли по тревоге
Тысячи российских военных в Восточном округе подняли по тревоге. Тем самым будет оценен уровень боевой готовности военнослужащих.
9111.ru 03:37
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Кино
Актеры, которые начали свою карьеру в ужастиках
ИА Вебург вчера в 03:30
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Футбол
«Интер» объявил о рекордных доходах клуба
«Интер» сообщил о рекордных доходах клуба за сезон-2018/19. Финансовую отчётность миланский клуб опубликовал на своём официальном сайте.
Чемпионат 01:32
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе «Потоки», в результате в одном из цехов обрушилась кровля, при этом местные жители приняли произошедшее за землетрясение.
Известия вчера в 21:41
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
ТВ Центр 03:18
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Энергетика
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Известия вчера в 22:32
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество
На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту
Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
РБК 01:00
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал, зачем в страну переброшены войска США
«Единственная цель размещения войск и техники НАТО — обеспечение безопасности жителей страны от возможных интервенций», — заявил литовский лидер.
REGNUM 04:05
Спорт
Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:58
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 27 октября в 17:19