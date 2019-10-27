Общество

АМИТЕЛАМИТЕЛМария Бутина прилетела в Барнаул

Ранее предполагалось, что она прибудет в родной город рейсом из Москвы, который был выполнен в 05:55 утра. Бутина рассказала о планах вернуться в Барнаул и устроить "куриный день" Россиянка не стала планировать встреч ни с кем, кроме родителей В Москву она прилетела 26 октября.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Вести.Ruвчера в 19:27

В Барнаул утренним рейсом прилетела Мария Бутина

Алтайская правдавчера в 21:58

Отец Бутиной рассказал о планах дочери

Газета.Ruвчера в 20:59

Бутина прилетела в родной город Барнаул

RT на русскомвчера в 19:39

Мария Бутина прилетела в Барнаул

Толквчера в 22:15

Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери

РИА Новостивчера в 20:14

Отец Бутиной рассказал об усталости дочери от постоянного внимания

Интерфакс27 октября в 10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Экономика

Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке

По данным НПФ Сбербанка, пишет РГ, если мужчина в 35 лет начнет отчислять ежемесячно на свою будущую пенсию по три тысячи рублей, то после выхода на заслуженный отдых он сможет десять лет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 01:20
Кино

Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»

Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Культуромания 03:52
Армия и оружие

В России тысячи военных подняли по тревоге

Тысячи российских военных в Восточном округе подняли по тревоге. Тем самым будет оценен уровень боевой готовности военнослужащих.
9111.ru 03:37
Финансы

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Известия 01:23
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Кино

Актеры, которые начали свою карьеру в ужастиках

ИА Вебург вчера в 03:30
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ 26 октября в 15:56
Происшествия

В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США

Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Экономика

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия

В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться

Lenta.ru 04:12
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Футбол

«Интер» объявил о рекордных доходах клуба

«Интер» сообщил о рекордных доходах клуба за сезон-2018/19. Финансовую отчётность миланский клуб опубликовал на своём официальном сайте.
Чемпионат 01:32
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Шоу-бизнес

В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе «Потоки», в результате в одном из цехов обрушилась кровля, при этом местные жители приняли произошедшее за землетрясение.
Известия вчера в 21:41
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Хоккей

Малкин оправдался за американский паспорт

ТВ Центр 03:18
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Энергетика

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти

Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Известия вчера в 22:32
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество

На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту

Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
РБК 01:00
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал, зачем в страну переброшены войска США

«Единственная цель размещения войск и техники НАТО — обеспечение безопасности жителей страны от возможных интервенций», — заявил литовский лидер.
REGNUM 04:05
Спорт

Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:58
Фигурное катание

Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 27 октября в 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание Марии Бутиной в СШАБольше новостей по теме
Главное