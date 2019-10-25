Общество

РИА НовостиРИА НовостиМария Бутина вернется в Москву 26 октября

Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
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Россиянка Мария Бутина, как ожидается, сегодня будет освобождена из американской тюрьмы

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Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

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Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

РИА Новостивчера в 18:16

Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию

РБКвчера в 17:57

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Интерфаксвчера в 17:55

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ТАССвчера в 17:49

Посольство России назвало дату возвращения Бутиной из США

RT на русскомвчера в 18:18
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:33, Ашберн
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