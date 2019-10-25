Общество
РИА НовостиМария Бутина вернется в Москву 26 октября
Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:33, Ашберн
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК вчера в 17:38
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Спорт
Елена Исинбаева позавидовала популярности «пустых» девушек
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева всерьез озаботилась вопросами популярности или, скорее, непопулярности в Сети.
Блокнот Волгоград вчера в 05:55
Армия и оружие
Источник: главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России.
ТАСС 01:02
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной упала на подиуме
Сама Ксения рассказала, что они с Курбаном чуть не умерли от страха, когда их дочь неловко оступилась и чуть не упала на подиуме.
Bimru.ru вчера в 10:51
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Финансы
Курсы доллара и евро на 24 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 октября, составляет 63,7997 рубля.
Банки.ру вчера в 01:00
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:01
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
Авто
В России изменят способ расчета транспортного налога
Механизм расчёта, предусматривающий применение увеличивающихся коэффициентов в зависимости от стоимости автомобиля, усложняет процесс администрирования транспортного налога.
Тарантас Ньюс вчера в 09:34
Армия и оружие
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной «Булаве»
Lenta.ru вчера в 02:56
Энергетика
Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти
Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Коммерсантъ 01:21
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском вчера в 14:10
Армия и оружие
Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии
Капитал страны 23 октября в 00:30
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
Интерфакс вчера в 08:43
Происшествия
Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге
Аргументы и Факты 01:20
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Общество
Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России
По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
Известия 01:02
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Армия и оружие
Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 19:10
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия 23 октября в 20:50
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
РИА Новости 23 октября в 23:58