Общество

КоммерсантъКоммерсантъМария Бутина вернется в Россию 26 октября

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется на родину завтра, 26 октября, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Госпожу Бутину задержали в июле 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Она признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.
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Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Коммерсантъвчера в 18:28

Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

Известиявчера в 18:14

Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

РИА Новостивчера в 18:16

Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию

РБКвчера в 17:57

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Интерфаксвчера в 17:55

Антонов: Госдепартамент сообщил, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября

ТАССвчера в 17:49

Посольство России назвало дату возвращения Бутиной из США

RT на русскомвчера в 18:18
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Армия и оружие

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Армия и оружие

Кремль назвал конечную цель России в Сирии

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно по просьбе руководства республики.
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Общество

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Москва 24 вчера в 14:31
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Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport вчера в 16:53
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В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Lenta.ru вчера в 22:51
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Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Lenta.ru 22 октября в 07:59
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Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей

Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Армия и оружие

Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии

Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
РЕН ТВ вчера в 23:01
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
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Обыкновенные игрунки могут выучить новый диалект

Через некоторое время новички адаптировали свои призывы к новому диалекту. Его обезьяны выучили в результате социального обучения.
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Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о возможной беременности Собчак

URA.Ru вчера в 18:31
Футбол

Вратарь «Ювентуса» о матче-реванше с «Локо»: мы ожидаем сложную игру

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, какие по его мнению шансы у московского "Локомотива" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 18:57
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
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Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
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Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора

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Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
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В Крыму погиб известный на Урале сыровар

REGNUM вчера в 05:10
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ вчера в 03:53
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Общество

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Гаджеты

Доля AMD в европейских продажах ПК растет

Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
iXBT.com вчера в 16:22
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Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
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Гаджеты

В Google рассказали о скорости распространения Android 10

В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru вчера в 15:05
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече вчера в 09:02
Политика

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:26
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