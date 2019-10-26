Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США. Самолет из Майами, на борту которого находилась Бутина, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.

Общество В Ростове трамвайные рельсы закатали в асфальт перед визитом патриарха Рабочие рассказали изданию «161», что асфальт положили по специальной технологии: рельсы заливают на уровне дороги, чтобы пешеходы не спотыкались, и трамвай сам прорезает себе колею.

Политика Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут» Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Происшествия Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".

Единоборства Павлович победил нокаутом Грина на турнире UFC Fight Night 162 Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.

Общество «Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.

Единоборства Конор МакГрегор объяснил причину ненависти к дагестанцам Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объяснил, почему испытывает неприязнь к дагестанскому народу.

Политика Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.

Армия и оружие США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Происшествия Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.

Фигурное катание Фигуристка Бестемьянова высказалась о Медведевой Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о выступлении Александры Трусовой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.

Космос США из-за России «подвинули» Японию на МКС В целях обеспечения постоянного присутствия США на Международной космической станции (МКС) вместо японского астронавта на российском космическом корабле «Союз МС-16» полетит американский, сообщает SpaceFlight Now.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Общество Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.

Технологии Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Тарасов подал в суд на бывшую жену Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Единоборства Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.

Политика Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Общество Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста» Участники операции рассказали об освобождении заложников, которые оказались в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года.

Технологии Утечка Microsoft показывает, что Windows 10X появится на ноутбуках Пока что Microsoft только официально подтвердила, что Windows 10X будет доступна на складных и двухэкранных устройствах с изменениями как в меню «Пуск», так и на панели задач, но очевидно, что у компании есть планы внести эти изменения и в традиционные ноутбуки.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.