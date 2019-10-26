Общество
РБКМария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США. Самолет из Майами, на борту которого находилась Бутина, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает корреспондент РБК.
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Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Общество
В Ростове трамвайные рельсы закатали в асфальт перед визитом патриарха
Рабочие рассказали изданию «161», что асфальт положили по специальной технологии: рельсы заливают на уровне дороги, чтобы пешеходы не спотыкались, и трамвай сам прорезает себе колею.
Дождь 06:28
Политика
Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 04:49
Культура
Самым страшным сериалом в истории признан «Твин Пикс»
Пятый канал 01:28
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»
Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:48
Происшествия
Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии
Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".
Интерфакс 06:41
Единоборства
Павлович победил нокаутом Грина на турнире UFC Fight Night 162
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.
REGNUM 07:38
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Футбол
Зобнин тренируется в общей группе и может сыграть с «Локо»
Последним присоединился Зобнин, он провел с основной группой порядка 4 тренировок.
Спорт-Экспресс 07:03
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил причину ненависти к дагестанцам
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объяснил, почему испытывает неприязнь к дагестанскому народу.
FightTime.ru вчера в 14:44
Политика
Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
ТАСС 07:27
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Фигурное катание
Фигуристка Бестемьянова высказалась о Медведевой
Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о выступлении Александры Трусовой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.
Газета.Ru 05:48
Космос
США из-за России «подвинули» Японию на МКС
В целях обеспечения постоянного присутствия США на Международной космической станции (МКС) вместо японского астронавта на российском космическом корабле «Союз МС-16» полетит американский, сообщает SpaceFlight Now.
Lenta.ru 08:01
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Общество
Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»
Участники операции рассказали об освобождении заложников, которые оказались в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года.
Lenta.ru 06:11
Технологии
Утечка Microsoft показывает, что Windows 10X появится на ноутбуках
Пока что Microsoft только официально подтвердила, что Windows 10X будет доступна на складных и двухэкранных устройствах с изменениями как в меню «Пуск», так и на панели задач, но очевидно, что у компании есть планы внести эти изменения и в традиционные ноутбуки.
3DNews 07:46
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия вчера в 08:02