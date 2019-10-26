Общество
РБКМария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США. Самолет из Майами, на борту которого находилась Бутина, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает корреспондент РБК.
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Технологии
Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
Происшествия
Студент утонул в Мойке, пытаясь спасти шапку подруги
В ночь на 26 октября студент утонул в реке Мойке, пытаясь спасти шапку подруги.
Происшествия
Мумифицированное тело испанской женщины пролежало 15 лет в ванной
Мумифицированное тело пожилой женщины пролежало в ванной 15 лет, пока его не обнаружил пожарный.
Хоккей
Умарк дисквалифицирован на один матч за удар Ержабека
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата» Линуса Умарка наказание по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте лиги.
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Здоровье
К чему может привести употребление кефира, рассказали диетологи
Диетологи рассказали, к чему может привести употребление кефира.
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Космос
SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Поначалу экс-игрок «Локомотива» перекладывал вину на бухгалтеров футбольного клуба, которые якобы делали отчисления недобросовестно, потом подавал заявление в суд с целью уменьшить размер ежемесячного платежа.
Наука
5 книг о глобальных проблемах человечества: как спасти Землю
После многих лет исследований автор книги Рудольф Баландин нашёл ответы на эти вопросы.
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Мероприятия проходит в столице Японии уже в 46-й раз.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Технологии
Bethesda ответила на жалобы премиум-подписчиков Fallout 76
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ
В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа.
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Культура
Завтра юную астраханку покажут в популярном шоу «Танцы»
Происшествия
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Политика
Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.