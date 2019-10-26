Общество

РБКРБКМария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США. Самолет из Майами, на борту которого находилась Бутина, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает корреспондент РБК.
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Мария Бутина прилетела в Москву

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Марию Бутину встречают в аэропорту Шереметьево

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В ночь на 26 октября студент утонул в реке Мойке, пытаясь спасти шапку подруги.
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Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
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Диетологи рассказали, к чему может привести употребление кефира.
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Поначалу экс-игрок «Локомотива» перекладывал вину на бухгалтеров футбольного клуба, которые якобы делали отчисления недобросовестно, потом подавал заявление в суд с целью уменьшить размер ежемесячного платежа.
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
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Bethesda ответила на жалобы премиум-подписчиков Fallout 76

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«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ

В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа.
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Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

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В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области

«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

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Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
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