Общество
Газета.RuБутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Бутину осудили в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.
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Кино
Стали известны имена выдвинутых на «Оскар» актеров
Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс стали главными претендентами на премию Американской киноакадемии "Оскар" за главную мужскую роль.
Известия 23 октября в 17:39
Общество
Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК вчера в 13:20
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
Говорит Москва 12:10
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Ранее в Сети появилось видео разговора Зеленского с представителем националистов, в ходе которого президент достаточно грубо разговаривает с бывшим военнослужащим, при этом отмечает, что уважает его и товарищей за то, что те служили.
Московский Комсомолец 12:15
Кино
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Известия 10:48
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 24 октября в 08:54
Происшествия
В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек
Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
Республика Татарстан вчера в 08:26
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщали, что российская компания предлагала украинской мировое соглашение и «нулевой вариант» по отзыву всех исков.
Известия вчера в 21:10
Авто
Россияне потратили 180 млрд рублей на покупку машин из B-сегмента
В период с января по конец сентября россияне потратили на компактные автомобили 180 млрд рублей, что позволило сегменту занять второе место по выручке после кроссоверов и внедорожников.
CarsWeek.ru 08:10
Происшествия
Курские пограничники поймали сторонника «Азова»
Курские пограничники задержали 29-летнего националиста из Орловской области.
Вести.Ru 10:35
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
РИА Новости 08:06
Космос
SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
Коммерсантъ 24 октября в 13:18
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском 11:06
Происшествия
12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ
Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Финансы
Курсы доллара и евро на 25 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
Банки.ру вчера в 01:00
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Комсомольская правда вчера в 08:02
Происшествия
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
Известия 11:20
Общество
В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию
Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
РИА Новости 10:08
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.
Дилетант 09:51
Политика
Бутина заявила о процветании в США расизма
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.
RT на русском 11:31
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08