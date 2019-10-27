Общество
BFM.ruМария Бутина вернулась в родной Барнаул
Мария Бутина во вторник прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Происшествия
На Украине на предприятии произошёл взрыв
Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 02:48
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Политика
Лавров рассказал о «визитной карточке» дипломатии Примакова
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о роли в ближневосточных делах политического деятеля Евгения Примакова и о "визитной карточке" его дипломатического стиля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:19
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Политика
«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»
В сентябре «Нафтогаз» не исключал подачи нового иска против «Газпрома» на сумму в $11 млрд в случае прекращения транзита.
Известия вчера в 18:10
Общество
Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
Две модели Джулия Роуз и Лорен Саммер сообщили о том, что руководство американской бейсбольной лиги МЛБ официально запретила им посещать матчи.
Metaratings вчера в 10:33
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Авто
FAW привезет в Россию еще две модели
Китайский FAW в 2020 году расширит модельную линейку в нашей стране за счет двух новых автомобилей.
Российская газета вчера в 09:20
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов
Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
RT на русском 00:18
Происшествия
В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
РИА Новости вчера в 17:37
Технологии
Психотип пользователя определят по его комментариям в соцсетях
Специалисты Пермского государственного национального исследовательского института (ПГНИУ) разработали и запатентовали компьютерную программу, которая составляет психолингвистический портрет пользователя на основе его комментариев в социальных сетях.
Medical Note 02:32
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Армия и оружие
Аваков выразил поддержку подразделению «Азов»
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о поддержке батальона «Азов» и назвал его одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений страны.
Аргументы и Факты вчера в 19:50
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Наука
Ученые нашли новое полезное свойство кофе
Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
Известия 00:27
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Происшествия
В Челябинске открыли уголовное дело из-за ремонта памятника Ленину
Губерния (г. Челябинск) 03:04
Экономика
Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
RT на русском вчера в 12:54
Происшествия
На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека
Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Московский Комсомолец 01:49
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18