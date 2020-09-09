Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в следственном изоляторе в Минске, сообщила в среду, 9 сентября, ее адвокат Людмила Казак. «Да, она в СИЗО, я пытаюсь попасть туда, будем разбираться», — приводит слова Казак «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована», - цитирует Александра издание TUT.by
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