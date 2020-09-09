Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в следственном изоляторе в Минске, сообщила в среду, 9 сентября, ее адвокат Людмила Казак. «Да, она в СИЗО, я пытаюсь попасть туда, будем разбираться», — приводит слова Казак «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована», - цитирует Александра издание TUT.by
.
Московский Комсомолец05:47
Подробнее о событии
РИА Новости

Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

РИА Новости06:19
Интерфакс

Следователь сообщил отцу Колесниковой о ее аресте

Интерфакс06:13
Lenta.ru

Марию Колесникову арестовали и доставили в СИЗО

Lenta.ru06:04
РБК

Отец назвал местонахождение Колесниковой

РБК06:08
RT на русском

Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

RT на русском06:11
Коммерсантъ

Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Коммерсантъ05:59
ТАСС

СМИ: Марию Колесникову арестовали

ТАСС05:46
КП - Беларусь

Уже точно: Мария Колесникова задержана и находится в СИЗО №1 в Минске

КП - Беларусь06:35

Московский суд оштрафовал фаната ЦСКА за бело-красно-белый флаг

Савёловский суд Москвы оштрафовал фаната ЦСКА Дмитрия Голембевского на 3 тысячи рублей и вынес ему запрет на посещение спортивных мероприятий на один год за то, что тот вывесил на стадионе бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и кричал «Жыве Беларусь».
Вести Подмосковья08:14
2

Артамонов обсудил с чиновниками жалобы липчан на работу медучреждений

Чаще всего люди жаловались на работу поликлиники № 7, больницы и поликлиники на Соколе, в поселке Матырский, поликлиник № 2, № 4. Есть учреждения с количеством жалоб от двух до пяти и с единичными жалобами.
МОЁ! Оnline Липецквчера в 10:00
19

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
43

Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51