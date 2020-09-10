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Говорит Москва
Говорит Москва

Мария Колесникова потребовала возбудить дело против сотрудников КГБ

Позже выяснилось, что мужчины покинули территорию страны, а Колесникова была задержана по делу о призывах к захвату власти. Его фигурантами также стали член президиума организации Максим Знак и юрист штаба движения Илья Салей.В источнике
С чего всё началось
Заявление об этом политик передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.
РБК04:18
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на угрозы

Коммерсантъ04:22
Газета.Ru

Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения и угроз убийством

Газета.Ru04:43
РИА Новости

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков

РИА Новости04:43
RT на русском

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

RT на русском04:28
ТАСС

Адвокат Колесниковой подала в СК заявление о возбуждении дела против сотрудников КГБ

ТАСС04:50
Интерфакс

Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы

Интерфакс04:19
РБК

Колесникова заявила об угрозах убийством и 25 годами тюрьмы

РБК04:18
КП - Беларусь

Марию Колесникову подозревают в попытке захвата власти, а она требует возбудить уголовные дела в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК

КП - Беларусь10:43

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Газета.Ru07:22
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Сын запретил Королевой пользоваться услугами суррогатной матери

Певица с супругом уже ждут внуков Звезда российской поп-сцены Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, давно мечтали о втором ребенке — пара вместе уже более 17 лет.
Сын запретил Королевой пользоваться услугами суррогатной матери
WomanHit.ru10:27
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02

Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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В Минске задержали журналиста Семченко

Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости11:27
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