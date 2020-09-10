Мария Колесникова потребовала возбудить дело против сотрудников КГБ
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Позже выяснилось, что мужчины покинули территорию страны, а Колесникова была задержана по делу о призывах к захвату власти. Его фигурантами также стали член президиума организации Максим Знак и юрист штаба движения Илья Салей.В источнике
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