Позже выяснилось, что мужчины покинули территорию страны, а Колесникова была задержана по делу о призывах к захвату власти. Его фигурантами также стали член президиума организации Максим Знак и юрист штаба движения Илья Салей.

С чего всё началось Заявление об этом политик передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. РБК 04:18