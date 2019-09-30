Спорт

ИзвестияИзвестияЛасицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

30 сентября Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. С первой попытки она достигла высоты в 2,04 м. Таким образом 26-летняя Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
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Ласицкене - трехкратная чемпионка мира. Россиянка переписала историю прыжков в высоту

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Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010-го года.
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