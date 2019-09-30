Спорт
Российская газетаМария Ласицкене выиграла «золото» чемпионата мира в Дохе
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене защитила титул и одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
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Технологии
В США разработали систему GPS нового поколения
В США завершили разработку системы спутниковой связи GPS нового поколения под названием OCX, которой занималась компания Raytheon.
Профиль 16:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Интернет
WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.
БИЗНЕС Online 14:29
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Политика
Украина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс".
Деловое.ТВ 11:31
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Здоровье
Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина
Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
RT на русском 05:27
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить встроенный спектрометр
Дни24 вчера в 07:12
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Армия и оружие
Отряд кораблей Балтийского флота отправился в поход в Индийский океан
Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
РИА Новости 09:54
Кино
Стало известно, кто сыграет Юлию Началову в фильме о ней
Орлова будет играть роль «взрослой» Началовой, а певицей в детстве станет Анастасия Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
Вести Подмосковья 14:02
Футбол
Юрий Семин: «Банально не хватило сил на второй тайм»
Хотя допустили простые, элементарные ошибки — после выброса аута и после подачи своего углового, — сказал Семин.
Спорт-Экспресс 17:40
Футбол
Мамаев рассказал о жизни в колонии
Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Российская газета вчера в 10:58
Культура
В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ
Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 17:12
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Футбол
«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лондоне.
Чемпионат 16:51
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».
RT на русском 16:51
Общество
Роскомнадзор заблокировал российское информагентство
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru 15:15