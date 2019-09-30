Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене защитила титул и одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.

Мария Ласицкене выиграла «золото» чемпионата мира в Дохе

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