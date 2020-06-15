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Bimru.ruМария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова. Стоит отметить, что обращение Марии получилось очень эмоциональным с яркими жизненными примерами.
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Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть его тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников... Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?
— Мария Шукшина, российская актрисаСвободная Пресса вчера в 07:48
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