Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть его тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников... Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова. Стоит отметить, что обращение Марии получилось очень эмоциональным с яркими жизненными примерами.

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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