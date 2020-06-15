Шоу-бизнес
Bimru.ruМария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова. Стоит отметить, что обращение Марии получилось очень эмоциональным с яркими жизненными примерами.
Читать в источнике
Оценить333
Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть его тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников... Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?
— Мария Шукшина, российская актрисаСвободная Пресса вчера в 07:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Мария Шукшина осудила родственников погибшего водителя в ДТП с Михаилом Ефремовым
Вокруг ТВвчера в 05:42
«В горе по ток-шоу не ходят!»: звезды защищают Михаила Ефремова, а родные погибшего водителя отказались от денег за телеэфиры
Комсомольская правдавчера в 13:44
«Давно превратили страдания в бизнес»: Мария Шукшина резко высказалась о своих родственниках
Телепрограммавчера в 06:46
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Политика
Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
В Петербурге выявили 234 новых случая коронавируса
За последние сутки в Петербурге подтвердили 234 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 21 тыс. 47.
Gazeta.SPb 03:41
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит вчера в 17:03
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня
В столице за сутки от коронавируса умерли 52 человека, всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.
РБК 02:21
Общество
В России от коронавируса вылечились почти 10 тыс. человек за сутки
За минувшие сутки в России из больниц выписаны 9767 пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия 03:32
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 14 июня в 20:53
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas
Мелодии песен петербургской группы Little Big посчитали подозрительно похожими на хиты американской группы The Black Eyed Peas.
Экономика сегодня вчера в 18:49
Общество
Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков
Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Происшествия
Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
Аргументы недели 00:49
Гаджеты
Для Xiaomi Mi 10 появилась прошивка на основе бета-версии Android 11
Помимо Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro Android 11 Beta 1 уже получили OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, скоро новая прошивка должна выйти для Oppo Find X2, Find X2 Pro, POCO F2 Pro, Realme X50 Pro и ряда других смартфонов.
iXBT.com вчера в 11:24
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Экономика
Взносы для туроператоров снижены в четыре раза
Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма.
Российская газета 02:47
Экономика
Решетников: лимит льготных кредитов под 2% увеличен до 350 млрд рублей
Министр экономики Максим Решетников заявил, что правительство из-за активного спроса со стороны предприятий увеличило объем выдачи льготных кредитов под 2% на 100 млрд руб. — до 350 млрд руб. Программа льготного кредитования стартовала с 1 июня.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Авто
Ряд нововведений ждет российских водителей с 1 июля
С 1 июля в России изменится правило регистрации тюнингованных автомобилей, а также в силу вступят новые изменения ГОСТов технического регламента Таможенного союза.
Tvoe-avto.com 14 июня в 13:40
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Общество
В Тульской области продлен режим ограничений до 30 июня
Несмотря на продление режима ограничений, 24 июня военный парад к Дню Победы состоится.
RuNews24.ru 02:51
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM вчера в 08:50