Политика

ФедералПрессФедералПрессЗахарова прокомментировала массовые беспорядки в США

Нынешние беспорядки стали результатом этих идей, заявила Захарова в передаче Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1». Мария Захарова также отметила, что пандемия высветила все накопившиеся проблемы в Европе и в США.
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Захарова прокомментировала беспорядки в США

RT на русском09:37

В МИД России прокомментировали массовые протесты в США

Lenta.ru10:08

Захарова назвала причину массовых беспорядков в США

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Захарова заявила о хаосе в США после смерти Флойда

РБК13:14

Захарова назвала причины хаоса в США

Московский Комсомолец09:25

Захарова: Америка сеяла хаос по всему миру и получила его у себя

Вести.Ru09:18

Захарова прокомментировала беспорядки в США

РИА Новости09:04
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Российская газета 04:08
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Общество

Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
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Политика

МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
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Политика

Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами.
Новая газета 11:00
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Политика

В Белоруссии возобновили пикеты в поддержку кандидатов в президенты

РИА Новости 07:47
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Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски

В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии.
РИА Новости 04:48
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Происшествия

Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области

Российская газета 09:11
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
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Общество

Протестующие в Бристоле снесли статую известного работорговца

Фонтанка.Ру 11:33
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Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
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Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов.
Vprognoze.ru 03:00
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения COVID-19

Ведомости вчера в 06:26
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар на хлебозаводе

РИА Новости 12:54
Футбол

Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса

Игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев сдал два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию и присоединился к команде на тренировочной базе в Тарасовке, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
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В деле о взятках в Минпромторге РФ выявили четвертого фигуранта

Еще одного фигуранта уголовного дела о взяточничестве в Минпромторге РФ выявили следователи, 7 июня сообщает ТАСС.
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Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
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Грязь от «Северного потока» сползает в водохранилище. Погибло под миллион мальков

Погибло около 1 млн мальков лосося и кумжи из Красной книги да ценой в 500 млн. Глина идет через водохранилище.
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В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
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Alliance победила VP.Prodigy и вышла в гранд-финал ESL One Birmingham

Alliance победила VP.Prodigy со счетом 2:0 в финале верхней сетки плей-офф ESL One Birmingham.
Cyber.sports.ru 05 июня в 14:29
Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
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Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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На улице Фирсова в Рязани дорога провалилась в котлован

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Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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