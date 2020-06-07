Политика
ФедералПрессЗахарова прокомментировала массовые беспорядки в США
Нынешние беспорядки стали результатом этих идей, заявила Захарова в передаче Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1». Мария Захарова также отметила, что пандемия высветила все накопившиеся проблемы в Европе и в США.
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Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Российская газета 04:08
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
Политика
Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами.
Новая газета 11:00
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски
В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии.
РИА Новости 04:48
Происшествия
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области
Российская газета 09:11
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Общество
Протестующие в Бристоле снесли статую известного работорговца
Фонтанка.Ру 11:33
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов.
Vprognoze.ru 03:00
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Здоровье
Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения COVID-19
Ведомости вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на хлебозаводе
РИА Новости 12:54
Футбол
Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса
Игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев сдал два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию и присоединился к команде на тренировочной базе в Тарасовке, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
РБК 14:27
Происшествия
В деле о взятках в Минпромторге РФ выявили четвертого фигуранта
Еще одного фигуранта уголовного дела о взяточничестве в Минпромторге РФ выявили следователи, 7 июня сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 14:59
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
Военное дело 01:52
Происшествия
Грязь от «Северного потока» сползает в водохранилище. Погибло под миллион мальков
Погибло около 1 млн мальков лосося и кумжи из Красной книги да ценой в 500 млн. Глина идет через водохранилище.
47 новостей 13:37
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Киберспорт
Alliance победила VP.Prodigy и вышла в гранд-финал ESL One Birmingham
Alliance победила VP.Prodigy со счетом 2:0 в финале верхней сетки плей-офф ESL One Birmingham.
Cyber.sports.ru 05 июня в 14:29
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 10:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия
На улице Фирсова в Рязани дорога провалилась в котлован
В Рязани 7 июня на улице Фирсова дорога провалилась в котлован.
МедиаРязань 13:47