Политика
Военное делоМария Захарова назвала резолюцию Европарламента примером фальсификации
Представитель МИД напомнила, что именно Советский Союз ценой огромных людских потерь освободил Европу от фашизма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала резолюцию Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы»- набором ревизионистских утверждений.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европейского парламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" является набором ревизионистских утверждений.Life.ruвчера в 14:28
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Как Европарламент объявил пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой
RT на русскомвчера в 18:20
Захарова назвала фальсификацией резолюцию Европарламента об исторической памяти
Известиявчера в 13:13
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Футбол
Александр Мостовой: «Кононову пора признать, что у него не получилось»
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера красно-белых Олега Кононова к отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 13:43
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У Huawei появилась новая флагманская модель смартфона
Клопс 19 сентября в 16:44
Спорт
Прокуратура Австрии сняла обвинения с Гараничева, Логинова и Шипулина
Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских тренеров по биатлону, специалистов и спортсменов, среди которых были биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов и Антон Шипулин.
REGNUM вчера в 06:00
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
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РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
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Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет
Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 00:28
Футбол
Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день
Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.
Чемпионат 19 сентября в 17:24
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме
Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван Изобелла Пирози в интервью журналистам издания «Московский комсомолец» поведала о том, как себя вела артистка, а также рассказала, что не заметила никакого шрама у нее на шее.
Вечерний курьер вчера в 06:47
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 19 сентября в 18:00
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru вчера в 12:02
Спорт
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:23
Хоккей
«Тампа» обыграла «Нэшвилл» благодаря дублю Кучерова и голу Волкова
Спорт-Экспресс вчера в 21:33
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более 2 тыс. человек
ТАСС вчера в 22:44
Единоборства
Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером
Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.
ProstoProSport вчера в 18:30
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Здоровье
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Политика
В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Армия и оружие
США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Lenta.ru вчера в 20:42
Политика
Захарова жестко ответила на претензии Эстонии
Россия возражает против понятия "советская оккупация", за ущерб от которой МИД Эстонии требует теперь компенсацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Футбол
«Байер» – «Унион Берлин»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии
Футбольный комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Байер» – «Унион Берлин» в 5-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Чемпионат 01:00
Общество
Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.
РИА Новости вчера в 08:52
Общество
Утепляйтесь: синоптики пообещали заморозки в Свердловской области
Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение о заморозках в Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:57
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 19 сентября в 07:57