с чего всё началось

Представитель МИД напомнила, что именно Советский Союз ценой огромных людских потерь освободил Европу от фашизма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала резолюцию Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы»- набором ревизионистских утверждений.

Спорт Прокуратура Австрии сняла обвинения с Гараничева, Логинова и Шипулина Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских тренеров по биатлону, специалистов и спортсменов, среди которых были биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

Футбол Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.

Шоу-бизнес Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван Изобелла Пирози в интервью журналистам издания «Московский комсомолец» поведала о том, как себя вела артистка, а также рассказала, что не заметила никакого шрама у нее на шее.

Армия и оружие «Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Автоспорт Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.

Спорт Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.

Единоборства Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.

Происшествия Во Владивостоке загорелся торговый центр Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Здоровье Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Политика В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

Политика Захарова жестко ответила на претензии Эстонии Россия возражает против понятия "советская оккупация", за ущерб от которой МИД Эстонии требует теперь компенсацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Общество Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.

Общество Утепляйтесь: синоптики пообещали заморозки в Свердловской области Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение о заморозках в Свердловской области.