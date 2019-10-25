Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыМарию Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянка была осуждена в США за ведение лоббистской деятельности, для которой она не зарегистрировалась как иностранный агент. Бутина частично признала вину, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Сегодня Бутина должна вылететь в Россию.
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Сергей Лавров
Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 12:13

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