Политика
ВедомостиМарию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.
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Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда вчера в 12:13
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Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Общество
Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов
Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Общая газета.RU вчера в 04:36
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Общество
Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США
Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.
РИА Новости вчера в 22:18
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Политика
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
ТАСС вчера в 03:22
Происшествия
В «Пулково» задержали американца, находящегося в международном розыске
В петербургском аэропорту «Пулково» сотрудники Интерпола задержали гражданина США.
Росбалт вчера в 04:23
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM вчера в 20:24
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru вчера в 08:24
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Финансы
В четверг рубль в ходе торгов снизился к доллару и евро
В четверг, 24 октября, в первый час торгов на Московской бирже курс рубля умеренно снизился по отношению к доллару и евро.
Профиль 24 октября в 05:27
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
Российская газета вчера в 20:11
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Политика
Леонид Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Агентство «Укринформ» в пятницу опубликовало заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, в котором он высказал мнение, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.
Военное дело вчера в 20:18
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
RT на русском вчера в 22:50
Происшествия
В Приморье прохожие спасли девочку от педофила
В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила. Накануне в полицию обратилась женщина.
Вести.Ru вчера в 06:21
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Культура
Чего хотят женщины? Собчак, Чиповская, Варнава и другие звезды посетили первый в России театр-кабаре
Woman.ru 24 октября в 18:54
Единоборства
Ургант попросил Макгрегора вызвать Нурмагомедова на свою передачу
Телеведущий Иван Ургант попросил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора пригласить российского чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова на своё шоу «Вечерний Ургант».
News.ru вчера в 11:29
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 24 октября в 17:00
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Футбол
Комбаров назвал Сталина культовым вождем
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:56