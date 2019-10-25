Политика

ВедомостиВедомостиМарию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.
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Адвокат Бутиной рассказал подробности её освобождения из тюрьмы

RT на русском15:04

Бутину освободили из тюрьмы в США

Московский Комсомолец09:56

Началась депортация Марии Бутиной

Телеканал 360°09:51

Бутину посадили в иммиграционную тюрьму в штате Флорида

REGNUM10:09

Марию Бутину выпустили из федеральной тюрьмы США

Аргументы и Факты11:31

Бутину освободили из федеральной тюрьмы США

ТАСС10:22

Бутина подписала документы на освобождение из тюрьмы в США

РЕН ТВвчера в 12:33
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Вести.Ru 11:40
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Член правления «Альфа-Капитала» Евгений Живов больше не является сотрудником компании, сообщили РБК в ее пресс-службе.
РБК 14:07
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Строители показали Крымский мост с подсветкой

В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
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Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

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Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге. Певица заболела и не приедет в столицу УрФО.
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Шоу-бизнес

Отец преподал урок принцу Гарри с Меган Маркл

Ленту назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри. В фильме показана скромная жизнь принца Чарльза.
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Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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Теннис. Прошла жеребьевка Итогового чемпионата WTA

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Китайский смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11, в том числе для России.
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В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
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За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза

По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.
Аргументы и Факты 15:01
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Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Политика

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
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Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

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Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
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Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
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По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
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