Политика
ВедомостиМарию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.
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Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 12:13
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Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online 08:40
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости вчера в 10:20
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Певица Адель похудела до размера XS
Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.
7Дней.ру 09:30
Шоу-бизнес
Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении
Сообщается, что смертельно больной актрисе Анастасии Заворотнюк оказали непосильную помочь в моральном плане.
Российский Диалог 11:38
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru вчера в 15:30
Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск вчера в 06:31
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Российская газета 12:11
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Космос
Найден способ обнаружения червоточин
Naked Science вчера в 08:53
Происшествия
Женщину в Татарстане укололи на улице шприцем с наркотиком
В Нижнекамском районе Татарстана мужчина уколол наркотиком 32-летнюю женщину во время прогулки.
Российская газета 11:00
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Здоровье
Под Тюменью число пострадавших от «гаффской болезни» выросло
Из озера Андреевское около деревни Ачиры запрещено вылавливать рыбу после того, как среди местных жителей были зафиксированы случаи заболевания «гаффской болезнью», Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Тюменской области к 25 октября госпитализировали 8 человек.
Мойка78 03:56
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Фигурное катание
Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт вчера в 19:07
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн
Российские дилеры Toyota встали принимать заказы на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Тарантас Ньюс 06:18