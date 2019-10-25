Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.

Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC. Сразу после освобождения она была передана иммиграционной службе для депортации в Россию.

Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

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