Политика
КоммерсантъМарию Бутину освободили из тюрьмы в США
Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC. Сразу после освобождения она была передана иммиграционной службе для депортации в Россию.
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Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 12:13
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В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
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Российская фигуристка Александра Трусова безупречно исполнила короткую программу на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Келоуне на Skate Canada.
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«Лестер» забил девять безответных мячей в ворота «Саутгемптона»
Во втором тайме «Лестер» забил еще пять мячей. Хэт-трик оформил Айосе Перес, также три гола на счету Джейми Варди.
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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
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Общество
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Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
В документе отмечается, что в результате беспорядков пострадали более 2,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
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Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
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Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
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Бундестаг не поддержал снятие санкций с России
В сентябре с критикой антироссийских санкций выступили председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, а также члены Восточного комитета немецкой экономики.
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В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
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К приезду патриарха Кирилла на Станиславского заасфальтировали рельсы
Прокладка нового полотна, благоустройство участка от Буденновского проспекта до переулка Семашко и другие работы стали завершающей стадией реконструкции Станиславского, Завершить проект планируется к 26 октября, то есть к приезду патриарха Кирилла.
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«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
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Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
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