Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
МонаВиста
МонаВиста

Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.В источнике
С чего всё началось
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована», - цитирует Александра издание TUT.by
.
Московский Комсомолец05:47
Подробнее о событии
РИА Новости

Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

РИА Новости06:19
Интерфакс

Следователь сообщил отцу Колесниковой о ее аресте

Интерфакс06:13
Эхо Москвы

Член президиума Координационного совета Белоруссии Колесникова находится в СИЗО – пресс-секретарь штаба Бабарико

Эхо Москвы07:00
РБК

Отец назвал местонахождение Колесниковой

РБК06:08
Коммерсантъ

Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Коммерсантъ05:59
ТАСС

СМИ: Марию Колесникову арестовали

ТАСС05:46
RT на русском

Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

RT на русском06:11
КП - Беларусь

Уже точно: Мария Колесникова задержана и находится в СИЗО №1 в Минске

КП - Беларусь06:35

Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС
Ведомости11:18
187

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости10:29
210

Артамонов обсудил с чиновниками жалобы липчан на работу медучреждений

Чаще всего люди жаловались на работу поликлиники № 7, больницы и поликлиники на Соколе, в поселке Матырский, поликлиник № 2, № 4. Есть учреждения с количеством жалоб от двух до пяти и с единичными жалобами.
МОЁ! Оnline Липецквчера в 10:00
19

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
58

На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
2

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
934

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
3

Штурмовики ЮВО тренировали взлёт и посадку на грунт под Волгоградом

Звено из Краснодарского края тренировало посадку и взлёт на грунтовом аэродроме, который пилоты Су-25СМ видели впервые, сообщили «Городским вестям» в пресс-службе ЮВО.
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 14:35
1