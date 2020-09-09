Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске
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По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.В источнике
С чего всё началось
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована», - цитирует Александра издание TUT.by
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