Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
МонаВиста
МонаВиста

Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.В источнике
С чего всё началось
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована», - цитирует Александра издание TUT.by
.
Московский Комсомолец05:47
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Коммерсантъ05:59
Интерфакс

Следователь сообщил отцу Колесниковой о ее аресте

Интерфакс06:13
RT на русском

Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

RT на русском06:11
РБК

Отец назвал местонахождение Колесниковой

РБК06:08
РИА Новости

Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

РИА Новости06:19
ТАСС

СМИ: Марию Колесникову арестовали

ТАСС05:46
REGNUM

Мария Колесникова находится в одном из СИЗО Минска — Tut.by

REGNUM05:54
КП - Беларусь

Уже точно: Мария Колесникова задержана и находится в СИЗО №1 в Минске

КП - Беларусь06:35

«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину
Спорт уик-энд08:56
6

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
RT на русском09:30
901

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством

Соседка историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, которая слышала их ссору перед убийством, полагает, что ученый избил девушку.
Интерфакс08:24
1

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
603

Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
3