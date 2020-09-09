Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске
Смотрите также
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Посол Германии покинул здание МИД РФ после двух часов разговоров
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Адвокат Ефремова опроверг информацию о своем отстранении от дела
Хамзат Чимаев может провести два боя в UFC менее чем за месяц
На Сахалине девушка погибла во время селфи на фоне волн
Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Экс-кандидат в президенты Белоруссии обратилась к жителям России
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Боец Минеев заявил об обмане со стороны Александра Емельяненко
Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным
Минтруд предложил в 2021 году сделать 31 декабря выходным днем
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой
Неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска
На Украине задержаны белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Лукашенко подтвердил задержание Колесниковой
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Ефремов пожаловался правозащитникам на Пашаева
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
ЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»
По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.В источнике
С чего всё началось
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована», - цитирует Александра издание TUT.by
.
Подробнее о событии