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Маркетолог Дергачев заявил, что России не грозит дефицит продуктов

Член гильдии маркетологов Олег Дергачев оценил вероятность дефицита продуктов в России.
Lenta.ru
Россиянам не стоит опасаться продовольственного кризиса.
Известия
За первые пять лет российское эмбарго затронуло экспорт из большинства европейских стран, потери были многомиллиардными.
РЕН ТВ
Маркетолог отметил возможность исчезновения ряда товаров, которые ранее поставлялись из-за рубежа.
ГлобалМСК.ру

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Маркетолог Дергачёв исключил дефицит продуктов питания в России из-за санкций
News.ru00:51
Маркетолог Дергачев заявил о невозможности коллапса на продуктовом рынке в России
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