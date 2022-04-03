НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, если ныне нейтральные страны этого захотят, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил, и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью", - отметили в военном ведомстве.
Постановочное видео "преступлений русских" в пригороде Киева — пример работы западных PR-структур по продвижению фейков о ситуации на Украине, заявил в телеграм-канале дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.