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Саминвестор
Саминвестор

Курьеры идентифицируют пользователей маркетплейса «Финуслуги»

Сегодня, 21 сентября 2020 года, стало известно, что пользователей маркетплейса «Финуслуги», который запустит в октябре Московская биржа, будут идентифицировать курьеры.В источнике
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Саминвестор

Курьеры идентифицируют пользователей маркетплейса «Финуслуги»

Саминвестор03:11
Коммерсантъ

Маркетплейс биржи не дождался биометрии

Коммерсантъ18:24
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Турции оценили слухи о закрытии курортов из-за коронавируса

В Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, несмотря на распространившиеся в соцсетях слухи о введении очередных ограничений с 20 сентября.
Lenta.ru03:46

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02