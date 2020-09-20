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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Маркетплейс биржи не дождался биометрии

Маркетплейс биржи не дождался биометрии Финансовый супермаркет, созданный Московской биржей и названный "Финуслуги", открывается для широкого круга граждан с октября.В источнике
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ТАСС

«Ъ»: Мосбиржа запустит финансовый маркетплейс «Финуслуги» в октябре 2020 года

ТАСС21:42
Коммерсантъ

Маркетплейс биржи не дождался биометрии

Коммерсантъ18:24
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей

В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Газета DAILYвчера в 14:32
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Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ

Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Лезги газет19:41
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