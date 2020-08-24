Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
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Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.В источнике
С чего всё началось
Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го
Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
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