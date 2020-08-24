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Интерфакс
Интерфакс

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го

Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

URA.Ru19:52
RT на русском

В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

RT на русском20:40
РИА Новости

СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет

РИА Новости20:18
РБК

СМИ узнали сроки принятия закона о маркировке домашних животных в России

РБК20:56
Газета.Ru

Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

Газета.Ru19:45
ТАСС

«Известия»: россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет с 2021 года

ТАСС19:02
Известия

Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года

Известия19:01

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05
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