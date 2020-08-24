Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
Смотрите также
На Гаити пять человек погибли в результате тропического шторма
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
Газизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулось
В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники
Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Калужском шоссе выросло до 20
Альбина Джанабаева показала редкое видео с младшим сыном
В Париже полиция применила слезоточивый газ против фанатов ПСЖ
МИД Белоруссии: Минск не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии
В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.В источнике
С чего всё началось
Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го
Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
Подробнее о событии