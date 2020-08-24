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Интерфакс
Интерфакс

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го

Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали сроки принятия закона о маркировке домашних животных в России

РБК20:56
RT на русском

В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

RT на русском20:40
Известия

Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года

Известия19:01
URA.Ru

Россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

URA.Ru19:52
Газета.Ru

Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

Газета.Ru19:45
ТАСС

«Известия»: россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет с 2021 года

ТАСС19:02
РИА Новости

СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет

РИА Новости20:18

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Коммерсантъ18:31
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