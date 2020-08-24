Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
Смотрите также
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
РКЦ «Прогресс» приступил к работе над ракетой-носителем «Союз-6»
В Подмосковье отменен домашний режим для жителей старше 65 лет
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Экс-министр транспорта Хабаровского края заключён под домашний арест
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
В самом южном населенном пункте России выпал снег
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.В источнике
С чего всё началось
Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го
Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
Подробнее о событии