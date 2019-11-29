Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧто изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

С 28 декабря вырастут размеры компенсаций за утрату багажа, вред жизни и здоровью пассажиров авиарейсов. В случае смерти или увечья пассажира максимальная сумма выплаты вырастет примерно с 9,9 млн до 11,2 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Что изменится в жизни россиян с декабря

Национальная служба новостей03:37

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС00:00

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

Московский Комсомолец02:38

Что изменится в жизни граждан России в декабре

REGNUM01:08

Что ждет россиян в декабре 2019 года

Коммерсантъ03:00

Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газетавчера в 16:01

Стало известно, какие законы вступят в силу с декабря

Деловое.ТВвчера в 06:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.
ПолитРоссия 03:13
Футбол

«Боруссия» Д намерена продать Санчо уже зимой

Руководство дортмундской "Боруссии" хочет как можно скорее продать полузащитника команды Джейдона Санчо.
Soccer.ru 04:48
Политика

Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне.
ФАН 08:32
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
REGNUM 05:47
Спорт

Клебо победил в спринте на первом этапе КМ, Большунов — без медали

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финском местечке Рука, россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала, став четвертым.
РИА Новости 08:22
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк на время уехал из России

Вернувшийся к работе муж актрисы Анастасии Заворотнюк на время покинул Россию.
Суть событий 07:07
Происшествия

МВД нашло замену наказанному за фото из дела Голунова пресс-секретарю

В июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова.
РБК 08:17
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

REGNUM 05:39
Игры

Из-за Half-Life: Alyx запасы шлемов Valve Index были распроданы в США и Канаде

Запасы созданной в недрах Valve гарнитуры виртуальной реальности Index, как сообщает ресурс VG247, уже полностью распроданы в США и Канаде, причём речь идёт о всех комплектах устройства.
3DNews 06:55
Киберспорт

S1mple отказался от партнерства с Twitch

Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.
CyberSport.ru 06:22
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Футбол

Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»

«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 05:46
Футбол

Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Петербургский дневник 06:52
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Известия вчера в 02:18
Политика

В Париже может пройти встреча Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин может провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже.
Pravda.Ru 06:58
Общество

Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев

Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Уралинформбюро вчера в 08:07
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Происшествия

В канализации Петербурга нашли сильный яд

Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 27 ноября в 00:46
Происшествия

В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования

В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
RT на русском 06:53
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное