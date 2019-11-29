Общество
Московский КомсомолецЧто изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
С 28 декабря вырастут размеры компенсаций за утрату багажа, вред жизни и здоровью пассажиров авиарейсов. В случае смерти или увечья пассажира максимальная сумма выплаты вырастет примерно с 9,9 млн до 11,2 млн рублей.
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Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Общество
В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай
Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.
Футбол
«Боруссия» Д намерена продать Санчо уже зимой
Руководство дортмундской "Боруссии" хочет как можно скорее продать полузащитника команды Джейдона Санчо.
Политика
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Спорт
Клебо победил в спринте на первом этапе КМ, Большунов — без медали
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финском местечке Рука, россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала, став четвертым.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Вернувшийся к работе муж актрисы Анастасии Заворотнюк на время покинул Россию.
Происшествия
МВД нашло замену наказанному за фото из дела Голунова пресс-секретарю
В июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова.
Игры
Из-за Half-Life: Alyx запасы шлемов Valve Index были распроданы в США и Канаде
Запасы созданной в недрах Valve гарнитуры виртуальной реальности Index, как сообщает ресурс VG247, уже полностью распроданы в США и Канаде, причём речь идёт о всех комплектах устройства.
Киберспорт
S1mple отказался от партнерства с Twitch
Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Футбол
Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»
«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Футбол
Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Политика
В Париже может пройти встреча Путина и Меркель
Президент России Владимир Путин может провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже.
Общество
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев
Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Армия и оружие
Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
Происшествия
В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования
В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.