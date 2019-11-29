Общество
Российская газетаМаркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Денис Мантуров, глава минпромторга о введении обязательной маркировки: "На следующих этапах маркировка может привести к снижению цен для потребителей на 5-10 процентов".
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Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров
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Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Происшествия
Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки
Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Происшествия
В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Хайнань
Самолет авиакомпании iFly, следовавший по маршруту Уфа — Санья, задержали на 27 часов в аэропорту столицы Башкирии из-за неисправности, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
В Бундестаге посоветовали Украине, как сохранить роль транзитера газа
ФРГ выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа, однако для этого она должна выполнить ряд условий.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х
Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Общество
В Роскачестве предупредили о мошеннических схемах в «Черную пятницу»
Роскачество опубликовало список рекомендаций, предостерегающих от мошенников в "Черную пятницу". Об этом говорится в сообщении организации.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Экономика
Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов
Чеченская Республика оказалась лидером среди регионов РФ по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Политика
Разгон летних московских протестов изучат в ООН
Обращение к спецдокладчикам ООН было направлено еще в августе Международной правозащитной группой "Агора", эксперты которой зафиксировали нарушение сразу нескольких положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Политика
В Мосгордуме сорвалось заседание «круглого стола», посвящённого преследованию оппозиции
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила со ссылкой на Шувалову, что заявка на проведения "круглого стола" была отозвана в последний момент лидером фракции КПРФ.
Культура
Выставка графики передвижников открылась в Третьяковской галерее
Выставочный проект собрал подготовительные работы передвижников к картинам, авторские реплики с живописных произведений, а также "картинки с выставки", изображающие посетителей.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Общество
В России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Общество
NASA купит два места на кораблях «Союз» для полетов к МКС
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
Общество
Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве
Останки 14 красноармейцев, умерших в нацистском лагере для военнопленных Шталаг I-B, перезахоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.