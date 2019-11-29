Общество

Российская газетаРоссийская газетаМаркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Денис Мантуров, глава минпромторга о введении обязательной маркировки: "На следующих этапах маркировка может привести к снижению цен для потребителей на 5-10 процентов".
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Что ждет россиян в декабре 2019 года

Коммерсантъ03:00

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС00:00

Как скажется на россиянах новая маркировка товаров

News.ru02:36

Что изменится в жизни граждан России в декабре

REGNUM01:08

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

Московский Комсомолец02:38

Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газетавчера в 16:01

Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное времявчера в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Политика

В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
BFM.ru 02:46
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.
Вести.Ru 02:25
Энергетика

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия вчера в 07:56
Происшествия

В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Хайнань

Самолет авиакомпании iFly, следовавший по маршруту Уфа — Санья, задержали на 27 часов в аэропорту столицы Башкирии из-за неисправности, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
РБК 01:52
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

В Бундестаге посоветовали Украине, как сохранить роль транзитера газа

ФРГ выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа, однако для этого она должна выполнить ряд условий.
Вестник Кавказа 02:41
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х

Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Газета Малый бизнес вчера в 14:02
Общество

В Роскачестве предупредили о мошеннических схемах в «Черную пятницу»

Роскачество опубликовало список рекомендаций, предостерегающих от мошенников в "Черную пятницу". Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 02:12
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Lenta.ru 03:01
Экономика

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Чеченская Республика оказалась лидером среди регионов РФ по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты.
Российская газета 03:04
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Политика

Разгон летних московских протестов изучат в ООН

Обращение к спецдокладчикам ООН было направлено еще в августе Международной правозащитной группой "Агора", эксперты которой зафиксировали нарушение сразу нескольких положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Новые Известия 02:57
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь вчера в 09:48
Политика

В Мосгордуме сорвалось заседание «круглого стола», посвящённого преследованию оппозиции

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила со ссылкой на Шувалову, что заявка на проведения "круглого стола" была отозвана в последний момент лидером фракции КПРФ.
Эхо Москвы 03:01
Культура

Выставка графики передвижников открылась в Третьяковской галерее

Выставочный проект собрал подготовительные работы передвижников к картинам, авторские реплики с живописных произведений, а также "картинки с выставки", изображающие посетителей.
РИА Новости 03:29
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия вчера в 17:11
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
РИА Новости 01:08
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru вчера в 07:44
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Известия вчера в 12:09
Общество

В России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Известия вчера в 16:00
Общество

NASA купит два места на кораблях «Союз» для полетов к МКС

Известия вчера в 22:33
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда вчера в 06:38
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru вчера в 12:23
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
РБК 01:30
Общество

Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве

Останки 14 красноармейцев, умерших в нацистском лагере для военнопленных Шталаг I-B, перезахоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное