Общество

Российская газетаРоссийская газетаМаркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Денис Мантуров, глава Минпромторга о введении обязательной маркировки: "На следующих этапах маркировка может привести к снижению цен для потребителей на 5-10 процентов".
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Что изменится в жизни россиян с декабря

Национальная служба новостей03:37

Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газетавчера в 16:01

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

Московский Комсомолец02:38

Что изменится в жизни граждан России в декабре

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Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС00:00

Что ждет россиян в декабре 2019 года

Коммерсантъ03:00

Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное времявчера в 04:00
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Общество

Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции взыскать более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:08
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Экономика

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Коммерсантъ 27 ноября в 17:49
Единоборства

«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости вчера в 16:07
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
АБН вчера в 19:25
Культура

Новый сезон «Симпсонов» может стать последним

Газета.Ru вчера в 10:01
Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%

По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.
РБК 04:15
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Политика

Земан оценил запрет России на полет чешской бизнес-миссии в Казань

Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.
Газета.Ru 05:26
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 27 ноября в 02:10
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Происшествия

Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Регион online 01:16
Армия и оружие

Штаб ВСУ в Донбассе сообщил об убийстве 10 ополченцев за неделю

С 22 по 28 ноября 2019 года потери защитников Донбасса составили 25 человек: 10 человек были убиты, а еще 15 человек - ранены.
ИА Новороссия 05:27
Авто

GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8

Как отметили в пресс-службе GAC Motor, российский рынок считается одним из ключевых направлений экспорта компании, и выход на него станет новым этапом экспансии бренда на мировую арену.
Автоновости дня вчера в 06:00
Армия и оружие

«С доплатой пальмовым маслом»: В Малайзии готовы обменять Су-30МКМ на Су-35 и МиГ-29 на МиГ-35

Министр обороны отметил, что обо всех речь может не идти, но рассматриваются варианты с обменом нескольких Су-30МКМ на Су-35 и МиГ-29 на МиГ-35, если доплата будет производиться пальмовым маслом малайзийского производства.
Военное обозрение 01:31
Экономика

Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе

Нацпроекты исполняются в соответствии с указом президента страны Владимира Путина, подписанным в мае 2018 года.
Lenta.ru 02:23
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Политика

Парламент ДНР принял закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

Украина завершила испытания крылатой ракеты «Нептун»

Украинская крылатая ракета Р-360МЦ комплекса "Нептун" успешно прошла летные испытания и пролетела по заданному маршруту 250 километров.
Российская газета 05:09
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Общество

Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020

ТАСС вчера в 13:49
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Общество

ФСИН опровергла сообщения об обысках у замдиректора службы Рудого

Обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было. Об этом заявила официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Rambler News Service 04:58
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Российская газета 02:07
Музыка

Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении

Американская поп-группа The Pussycat Dolls объявила о том, что вернётся на сцену.
News.ru вчера в 08:40
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
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