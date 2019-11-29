Общество
Российская газетаМаркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Денис Мантуров, глава Минпромторга о введении обязательной маркировки: "На следующих этапах маркировка может привести к снижению цен для потребителей на 5-10 процентов".
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Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров
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Общество
Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве
Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции взыскать более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Культура
Новый сезон «Симпсонов» может стать последним
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%
По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Политика
Земан оценил запрет России на полет чешской бизнес-миссии в Казань
Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил об убийстве 10 ополченцев за неделю
С 22 по 28 ноября 2019 года потери защитников Донбасса составили 25 человек: 10 человек были убиты, а еще 15 человек - ранены.
Авто
GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8
Как отметили в пресс-службе GAC Motor, российский рынок считается одним из ключевых направлений экспорта компании, и выход на него станет новым этапом экспансии бренда на мировую арену.
Армия и оружие
«С доплатой пальмовым маслом»: В Малайзии готовы обменять Су-30МКМ на Су-35 и МиГ-29 на МиГ-35
Министр обороны отметил, что обо всех речь может не идти, но рассматриваются варианты с обменом нескольких Су-30МКМ на Су-35 и МиГ-29 на МиГ-35, если доплата будет производиться пальмовым маслом малайзийского производства.
Экономика
Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе
Нацпроекты исполняются в соответствии с указом президента страны Владимира Путина, подписанным в мае 2018 года.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Политика
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Армия и оружие
Украина завершила испытания крылатой ракеты «Нептун»
Украинская крылатая ракета Р-360МЦ комплекса "Нептун" успешно прошла летные испытания и пролетела по заданному маршруту 250 километров.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Общество
ФСИН опровергла сообщения об обысках у замдиректора службы Рудого
Обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было. Об этом заявила официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Музыка
Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении
Американская поп-группа The Pussycat Dolls объявила о том, что вернётся на сцену.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.