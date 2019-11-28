Общество

Российская газетаРоссийская газетаМаркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Денис Мантуров, глава минпромторга о введении обязательной маркировки: "На следующих этапах маркировка может привести к снижению цен для потребителей на 5-10 процентов".
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Что изменится в жизни граждан России в декабре

REGNUM01:08

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС00:00

Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное времявчера в 04:00

Как законы декабря изменят жизнь россиян

Мой Брянсквчера в 07:41

Жизнь россиян изменится в первых числах декабря

Kazanfirst.ruвчера в 06:33

В декабре жителей Чувашии ждут новые законы

PRO Город Чебоксарывчера в 05:04

Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газетавчера в 16:01
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Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
RT на русском вчера в 22:00
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Вечерний курьер вчера в 02:48
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Футбол

Унаи Эмери: «Арсенал» заслуживал большего в матче с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после поражений от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2) отметил, что не думает о возможном увольнении.
Спорт-Экспресс вчера в 21:21
Армия и оружие

Глава Минобороны Великобритании счел Россию угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Происшествия

В Москве избили звезду сериала «Солдаты»

Актера Вячеслава Гришечкина избили на юго-западе Москвы в ночь на 29 ноября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:39
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Футбол

Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия сократила отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
ТАСС Спорт 27 ноября в 17:04
Политика

Бывший премьер-министр Японии Накансонэ скончался в 101 год

На 102-году жизни умер бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ.
Телеканал 360° вчера в 23:42
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

RT на русском вчера в 03:29
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Общество

NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС

NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov.
РБК вчера в 20:44
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Общество

Матвеев день: что запрещено делать 29 ноября

Считается, что 29 ноября не стоит делать покупки, так как они окажутся неудачными – одежда быстро износится или разонравится, техника сломается.
Волгоградская правда вчера в 22:33
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

РИА Новости 27 ноября в 09:50
Происшествия

При крушении самолета в Канаде погибли уроженцы Узбекистана

Министерство иностранных дел Узбекистана подтвердило гибель уроженцев республики в результате крушения легкомоторного частного самолета в канадской провинции Онтарио, сообщили 29 ноября в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
REGNUM 01:35
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Рамблер 27 ноября в 14:45
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс".
Газета.Ru вчера в 23:29
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия вчера в 17:11
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Футбол

Клопп и Гвардиола введены в Зал славы тренеров Англии

Матч ТВ вчера в 20:04
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Политика

В Сербии построили уникальный участок «Турецкого потока»

Уникальный участок продолжения "Турецкого потока" в Сербии с применением новейших технологий проложен под рекой Дунай в преддверии встречи сербского президента Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.
РИА Новости вчера в 06:59
Космос

За три года систему ГЛОНАСС планируется пополнить 15 новыми спутниками

В 2020–2022 гг. на орбиту планируется вывести полтора десятка спутников «Глонасс».
3DNews 27 ноября в 02:15
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 48 человек, пострадавших - до 790, сообщает газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны страны.
РИА Новости 00:46
Авто

Skoda запустила производство нового поколения Skoda Octavia

Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: новый Skoda Octavia отпраздновал свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праги 11 ноября.
SpeedMe вчера в 08:00
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