Общество

Российская газетаРоссийская газетаМаркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Денис Мантуров, глава Минпромторга о введении обязательной маркировки: "На следующих этапах маркировка может привести к снижению цен для потребителей на 5-10 процентов".
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Что изменится в жизни россиян с декабря

Национальная служба новостей03:37

Что ждет россиян в декабре 2019 года

Коммерсантъ03:00

Что изменится в жизни граждан России в декабре

REGNUM01:08

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

Московский Комсомолец02:38

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС00:00

Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газетавчера в 16:01

Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное времявчера в 04:00
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Технологии

Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Lenta.ru 01:41
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Шоу-бизнес

Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина

Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) в интервью Sobesednik.ru рассказала, почему не заводит детей со своим супругом-продюсером Иосифом Пригожиным.
Московский Комсомолец 05:17
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Rambler News Service вчера в 11:32
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Киев заявил о 5 сценариях реинтеграции Донбасса

Для урегулирования ситуации с Донбассом у Украины есть пять сценариев.
Телеканал 360° вчера в 08:17
Общество

Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.
РИА Новости 04:20
Политика

Кремль сравнил работу Путина с «доменной печью»

У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день 31 декабря также будет рабочим днем.
РБК 06:32
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.
Российская газета 04:21
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Происшествия

Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Регион online 01:16
Общество

Эксперт поддержал идею продлить продажу российского вина до полуночи

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что АКОРТ обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением продлить до полуночи время продажи российских вин.
RT на русском 06:00
Происшествия

Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья

"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
РИА Новости 06:21
Армия и оружие

МИД заявил об эскалации в Сирии из-за размещения США военной техники

Размещение военной техники США в центре нефтедобычи в районе Румейлан в Сирии приведет к эскалации напряженности, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Московский Комсомолец 04:45
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Общество

Китайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири»

«Запуск газопровода не только позволит увеличить поставки голубого топлива в целевые районы, но и будет иметь большое значение для улучшения газопроводной инфраструктуры, даст импульс рыночной конкуренции, что позволит снизить цены на газ», – передает ТАСС слова помощника директора департамента торговли трубопроводным газом Шанхайской нефтегазовой биржи Сюн Вэя.
Взгляд.ру вчера в 23:51
Армия и оружие

Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Газета.Ru 06:20
Армия и оружие

ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали

"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Народные новости вчера в 11:44
Общество

Голикова рассказала о потребности в иностранных работниках на 2020 год

Правительство России предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год в размере 105 тыс. человек, заявила 29 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.
REGNUM 04:59
Общество

В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
DP.RU вчера в 12:02
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
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