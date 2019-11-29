Общество
Российская газетаМаркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Денис Мантуров, глава Минпромторга о введении обязательной маркировки: "На следующих этапах маркировка может привести к снижению цен для потребителей на 5-10 процентов".
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Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров
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Технологии
Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android
Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Шоу-бизнес
Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина
Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) в интервью Sobesednik.ru рассказала, почему не заводит детей со своим супругом-продюсером Иосифом Пригожиным.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Политика
Киев заявил о 5 сценариях реинтеграции Донбасса
Для урегулирования ситуации с Донбассом у Украины есть пять сценариев.
Общество
Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.
Политика
Кремль сравнил работу Путина с «доменной печью»
У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день 31 декабря также будет рабочим днем.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Общество
Эксперт поддержал идею продлить продажу российского вина до полуночи
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что АКОРТ обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением продлить до полуночи время продажи российских вин.
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Армия и оружие
МИД заявил об эскалации в Сирии из-за размещения США военной техники
Размещение военной техники США в центре нефтедобычи в районе Румейлан в Сирии приведет к эскалации напряженности, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Общество
Китайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири»
«Запуск газопровода не только позволит увеличить поставки голубого топлива в целевые районы, но и будет иметь большое значение для улучшения газопроводной инфраструктуры, даст импульс рыночной конкуренции, что позволит снизить цены на газ», – передает ТАСС слова помощника директора департамента торговли трубопроводным газом Шанхайской нефтегазовой биржи Сюн Вэя.
Армия и оружие
Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Армия и оружие
ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали
"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Общество
Голикова рассказала о потребности в иностранных работниках на 2020 год
Правительство России предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год в размере 105 тыс. человек, заявила 29 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.
Общество
В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).