Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМаркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок. Денис Мантуров, глава минпромторга о введении обязательной маркировки: "На следующих этапах маркировка может привести к снижению цен для потребителей на 5-10 процентов".
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Метка товаров, сим-карты и лекарства. Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Life.ru23:30

Маркировка духов и шин станет обязательной

Российская газета16:01

В декабре жителей Чуваши ждут новые законы

PRO Город Чебоксары05:04

Жизнь россиян изменится в первых числах декабря

Kazanfirst.ru06:33

Стало известно, какие законы в декабре изменят жизнь россиян

МонаВиста06:12

Как законы декабря изменят жизнь россиян

Мой Брянск07:41

Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное время04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 23:37, Ашберн
Общество

Россияне оценили новые плацкартные вагоны РЖД

МИР 24 20:58
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости 18:11
Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
РИА Новости 17:47
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 06:15
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru вчера в 15:32
Армия и оружие

Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»

В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.
ФАН 22:12
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 22:11
Авто

«Автомобиль года» определил лучшие авто в России

Российские автолюбители выбрали трех победителей в разных ценовых категориях в сегментах «Многоцелевые», «Современные», «Надежные» и «Семейные» автомобили.
Тарантас Ньюс 04:01
Автоспорт

Латифи заменил Кубицу в «Уильямсе»

Спорт-Экспресс 02:18
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
РИА Новости 05:50
Политика

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
РИА Новости 17:03
Происшествия

Житель Саратова обнаружил на пустыре человеческую голову

По данным следователей, останки обнаружил утром в четверг житель села Воробьевка Заводского района города.
Известия 14:19
Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости 09:55
Общество

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru 19:39
Гаджеты

Минимальная цена на iPhone рекордно снизилась в России

В России цена на iPhone 6S снизилась до рекордного минимума. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail.
Lenta.ru 14:45
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Интерфакс-Спорт 14:58
Общество

Правительство ввело новые льготы для жителей села

Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Российская газета 04:29
Единоборства

«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 16:07
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал вчера в 03:09
Технологии

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
РИА Новости 19:42
Единоборства

Поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне подтвержден официально

FightTime.ru 16:06
Спорт

МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России

Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
iReactor 05:58
Хоккей

Три очка Гусева принесли «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»

Ранее сообщалось, что Гусев набрал первые десять очков в НХЛ.
Газета.Ru 23:00
Политика

Президент Чехии высказался об установке памятника генералу Власову

Ранее посольство России предупредило Чехию, что установка памятника Андрею Власову нарушит обязательства страны по Конвенции о преступлениях против человечества.
Lenta.ru 20:03
Происшествия

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

REGNUM 22:22
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru вчера в 06:29
Технологии

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском 22:16
Происшествия

Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Интерфакс 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное