Общество
Retail & LoyaltyМаркировка молочной продукции станет обязательной
С 1 июня 2020 года начнется введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.
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Общество
В Крыму владелец зоопарка решил убить 30 медведей, если их не заберут
Политика
Вице-президент США заявил о ненужности российских «Союзов»
Выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса в Калифорнии, Пенс заявил, что уже этой весной США якобы отправят на МКС своих астронавтов на собственных космических пилотируемых кораблях, что будет означать отказ от использования российских "Союзов".
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Самолет авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации.
Футбол
Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Футбол
«Больше, чем бюджет Испании». Пике пошутил о своих доходах
32-летний Пике ответил: «Больше, чем бюджет Испании на этот год». Пике — воспитанник «Барселоны».
Политика
Эрдоган выразил недовольство признанием в США геноцида армян
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что признание палатой представителей США геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.
Экономика
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов во время обсуждения изменений ответил на вопросы парламентариев о том, собираются ли повышать пенсии работающим пенсионерам, пишет "Российская газета".
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Политика
Путин заявил о полном контакте с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
Политика
Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилию
Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл в Бразилию, где позже примет участие в работе саммита БРИКС.
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Теннис
Новак Джокович: «Понимаю, почему у Федерера столько фанатов»
Сербский теннисист Новак Джокович накануне матча против Роджера Федерера на Итоговом турнире ATP признался, что его не удивляет популярность швейцарца.
Экономика
СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
Общество
Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной
«Московский метрополитен» заключил два контракта на поставку формы для сотрудников с ООО «Заспорт», следует из материалов на портале госзакупок.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Дизайн-код. Замглавы Саратова напомнил предпринимателям о штрафах
На продолжающейся встрече с работающими на проспекте Кирова предпринимателями слово взял замглавы администрации Саратова Максим Леонов.