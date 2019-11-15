Общество

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyМаркировка молочной продукции станет обязательной

С 1 июня 2020 года начнется введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.
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