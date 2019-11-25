Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Основным аргументом общественная организация представляет тот факт, что в России практически не подделывают бытовую технику, электронику и строительные электроинструменты, сообщают Известия.

Происшествия Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Политика Сотрудников Росгвардии обяжут представляться В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.

Политика Песков прокомментировал предложение о расширении границ самообороны Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Политика Владимир Путин призвал единороссов «терзать и трясти чиновников» В своем приветственном выступлении глава государства Владимир Путин подчеркнул, что представители "Единой России" должны "терзать и трясти чиновников" на местах, добиваясь от них принятия эффективных решений по различным вопросам.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Здоровье Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ в России Количество новых случаев заражения ВИЧ за январь — октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.

Армия и оружие Численность британской армии планируют значительно сократить Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.

Политика МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.