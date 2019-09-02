Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в бразильском чемпионате, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Шира.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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