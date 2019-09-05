Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМаркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset. Ожидается, что 33-летний итальянец заключит с монегасками однолетнее соглашение с возможностью его продления. Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Маркизио отказался от перехода в «Глазго Рейнджерс»

Sport24.ruвчера в 15:11

Маркизио отказался от перехода в «Рейнджерс» ради «Монако»

Матч ТВвчера в 15:31

Маркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

Спорт-Экспрессвчера в 09:16

Маркизио продолжит карьеру в «Монако»

Чемпионатвчера в 10:18

Бывший хавбек «Зенита» продолжит карьеру в «Монако»

Sport.ruвчера в 09:30

СМИ: экс-футболист «Зенита» Маркизио отказался переходить в «Рейнджерс»

РИА Новостивчера в 16:01

Маркизио согласовал контракт с «Монако»

Sports.ruвчера в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

RT на русском 03:01
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Кино

Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»

Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.
Planet Today 05:46
Происшествия

Элла Памфилова прокомментировала ночное нападение разбойника

REGNUM 06:23
Общество

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Хоккей

Чернышенко: КХЛ планирует разрешить аренду игроков

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды.
ТАСС 07:38
Политика

Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Политика

Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Политика

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Транспорт

Авиапассажиров могут начать взвешивать перед рейсами

Gazeta.SPb 02:15
Происшествия

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который избил подростка

Эхо Москвы - Екатеринбург 06:56
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика

Президент Афганистана посетит США

Президент Афганистана Ашраф Гани посетит Соединенные Штаты с официальным визитом, об этом 6 сентября сообщает издание Tolo News.
REGNUM 06:11
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия

Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму катера

ТАСС 07:16
Общество

МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных

МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.
ТАСС 05:18
Гаджеты

Huawei Mate 20 Pro подешевел сильнее всего

На первом месте Huawei Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 тыс. 900 до 41 тыс. 800 руб.
TelecomDaily 05:04
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

Сборная России сыграет в белой форме в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Матч ТВ 07:35
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Футбол

Кокорин может сыграть в ближайшем туре РПЛ

Как рассказал генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов, нападающий «Зенита» Александр Кокорин имеет право выйти на поле в ближайшем матче РПЛ.
Все про Спорт ру 07:05
Экономика

Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых", — заявил Путин на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме.
Московский Комсомолец вчера в 04:27
Единоборства

Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Футбол

Ал. Миранчук пропустит три недели из-за травмы

Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили точные сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы.
Чемпионат 07:03
Театры

Театр им. Е.Вахтангова открыл 99-й сезон

В свою очередь художественный руководитель театра Римас Туминас сообщил, что театр открывает новый сезон 7 сентября премьерой спектакля «Пер Гюнт» Юрия Бутусова по пьесе Генрика Ибсена.
Агентство Москва 07:22
Происшествия

В Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» из-за аварии на линии электропередачи

РБК 07:13
Баскетбол

Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Автоспорт

Квят показал шестое время в первой свободной практике Гран-при Италии

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой свободной практике этапа "Формулы-1" Гран-при Италии.
РИА Новости 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры. Специалисты отмечают его жёсткий стиль и хорошее чтение игры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное