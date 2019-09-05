Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset. Ожидается, что 33-летний итальянец заключит с монегасками однолетнее соглашение с возможностью его продления. Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года.

Маркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Единоборства Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Общество Риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры в домах реновации Стоимость самой дешевой квартиры, в домах, которые подпали под снос в рамках программы реновации в Москве, составляет 4,3 млн руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики компании от "Миэль".

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Армия и оружие В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.

Политика Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

Экономика Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).

Политика Путин проверит строительство космодрома «Восточный» Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.

Энергетика Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Экономика Завод Sollers в Приморье планирует увеличить выпуск двигателей в 6 раз Завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается в 2020 году увеличить выпуск двигателей Skyactiv-G в шесть раз.

Политика Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.

Экономика Сбербанк назвал атаки Северной Кореи на российские банки мифом Атаки КНДР на российские банки - миф, угроза для российских ресурсов исходит "из другого направления", заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме.

Гаджеты Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.

Происшествия В США из-за урагана «Дориан» умерли пять человек Как минимум пять человек уже умерли в США из-за урагана «Дориан». Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, телеканал CNN.

Происшествия Навальный сообщил об обысках в ФБК Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Общество Роструд перечислил сферы с самой высокой зарплатой В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости".