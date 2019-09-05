Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМаркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset. Ожидается, что 33-летний итальянец заключит с монегасками однолетнее соглашение с возможностью его продления. Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года.
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