Футбол
Спорт-ЭкспрессМаркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»
Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset. Ожидается, что 33-летний итальянец заключит с монегасками однолетнее соглашение с возможностью его продления. Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года.
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Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru вчера в 13:11
Единоборства
Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье
Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости вчера в 03:38
Общество
Риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры в домах реновации
Стоимость самой дешевой квартиры, в домах, которые подпали под снос в рамках программы реновации в Москве, составляет 4,3 млн руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики компании от "Миэль".
РБК 04 сентября в 06:13
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
Вести.Ru 01:21
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 08:30
Энергетика
Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Экономика
Завод Sollers в Приморье планирует увеличить выпуск двигателей в 6 раз
Завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается в 2020 году увеличить выпуск двигателей Skyactiv-G в шесть раз.
REGNUM 01:23
Происшествия
В Кузбассе прогремел мощный взрыв в жилом доме
По словам очевидцев, в результате взрыва пострадала женщина.
Сибдепо вчера в 23:41
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Экономика
Сбербанк назвал атаки Северной Кореи на российские банки мифом
Атаки КНДР на российские банки - миф, угроза для российских ресурсов исходит "из другого направления", заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости вчера в 00:37
Гаджеты
Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера
Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42
Происшествия
В США из-за урагана «Дориан» умерли пять человек
Как минимум пять человек уже умерли в США из-за урагана «Дориан». Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, телеканал CNN.
Известия 00:31
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Футбол
Талалаев: у меня дважды установку на игру делали самые молодые футболисты
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, какие нестандартные приёмы использует в работе.
Чемпионат 01:00
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета вчера в 06:10
Общество
Роструд перечислил сферы с самой высокой зарплатой
В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:53
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34