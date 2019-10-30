Футбол
Нева СпортМаркизио обозвал грабителей своего дома дураками
Источник утверждает, что четверо грабителей, вооружённых пистолетами и отвёртками, ворвались в дом Маркизио на его вилле в Виново. Напомним, последним клубом в карьере игрока стал «Зенит», с которым он выиграл чемпионат России 2018/19.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
ТАСС 08:35
Кино
Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Piter.tv 29 октября в 12:14
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Политика
Беглов в Калининграде примет участие в заседании Госсовета с Путиным
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов станет участником заседания Государственного совета, который проведет президент РФ Владимир Путин в Калининграде 31 октября, пишет портал «Невские новости».
ПолитРоссия 07:39
Кино
Эмилия Кларк назвала виновника ляпа с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала новую версию о том, кому принадлежал стаканчик кофе «Starbucks», который появился в кадре четвертого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Культуромания 10:51
Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу
Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Наука
Раскрыт механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские ученые провели анализ существующей информации о золотистом стафилококке, чтобы выяснить, как человеческая кожа противостоит ему.
МедиаПоток 04:04
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Происшествия
Закрыто уголовное дело подростка из Томска, защищавшего щенка
Следственный комитет России закрыл уголовное дело в отношении подростка из Томска, который ударил по машине, задавившей его щенка, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 12:16
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена Сергея Светлакова впервые рассказала о разводе с комиком
Бывшая жена Сергея Светлакова впервые рассказала о принятом 7 лет назад решении расстаться с комиком.
Дни24 05:33
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Происшествия
Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии
Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Политика
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»
Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.
РБК 05:51
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Абсолютным лидером рейтинга автомобилей по скорости потери начальной стоимости является внедорожник Jeep Wrangler и его комплектация Unlimited.
Дни24 12:28
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов
Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Росбалт вчера в 11:05
Происшествия
Школьница заказала своему парню убийство отца и мачехи
Девушка продумала все детали убийства родного отца и мачехи. Отмечается, что подозреваемый проник в дом ночью 28 октября.
Life.ru вчера в 11:20
Авто
Toyota начала в России продажи нового RAV4
Пятое поколение Toyota RAV4 построено на модульной платформе TNGA, на которой базируются все новые модели компании.
5 колесо 02:04
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Политика
В Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что саммит в нормандском формате будет проведён 15 ноября и будет включать в себя встречу лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:39
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Московский Комсомолец 05:54
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47