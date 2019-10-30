Футбол

Нева СпортНева СпортМаркизио обозвал грабителей своего дома дураками

Источник утверждает, что четверо грабителей, вооружённых пистолетами и отвёртками, ворвались в дом Маркизио на его вилле в Виново. Напомним, последним клубом в карьере игрока стал «Зенит», с которым он выиграл чемпионат России 2018/19.
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Маркизио раскрыл подробности вооруженного ограбления своего дома

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Sports.ru06:01

Маркизио - об ограблении: «Их пистолеты были направлены в наши лица»

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Клаудио Маркизио: Никогда не видел двух настоящих пистолетов

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«Если направляете пистолет в лицо женщины, вы дурак». Маркизио — о нападении на него и его жену

Sport24.ruвчера в 13:21
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
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Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми

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По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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Беглов в Калининграде примет участие в заседании Госсовета с Путиным

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Актриса Эмилия Кларк рассказала новую версию о том, кому принадлежал стаканчик кофе «Starbucks», который появился в кадре четвертого эпизода финального сезона «Игры престолов».
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Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Происшествия

В Кольцово проверяют самолет из-за сообщения о минировании

66.ru 12:27
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Наука

Раскрыт механизм защиты человека от золотистого стафилококка

Шведские ученые провели анализ существующей информации о золотистом стафилококке, чтобы выяснить, как человеческая кожа противостоит ему.
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Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Происшествия

Закрыто уголовное дело подростка из Томска, защищавшего щенка

Следственный комитет России закрыл уголовное дело в отношении подростка из Томска, который ударил по машине, задавившей его щенка, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 12:16
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

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Бывшая жена Сергея Светлакова впервые рассказала о разводе с комиком

Бывшая жена Сергея Светлакова впервые рассказала о принятом 7 лет назад решении расстаться с комиком.
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В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
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Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
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Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»

Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.
РБК 05:51
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
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Абсолютным лидером рейтинга автомобилей по скорости потери начальной стоимости является внедорожник Jeep Wrangler и его комплектация Unlimited.
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов

Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
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Mercedes-Benz сертифицировал для России электрический кроссовер

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Школьница заказала своему парню убийство отца и мачехи

Девушка продумала все детали убийства родного отца и мачехи. Отмечается, что подозреваемый проник в дом ночью 28 октября.
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Toyota начала в России продажи нового RAV4

Пятое поколение Toyota RAV4 построено на модульной платформе TNGA, на которой базируются все новые модели компании.
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
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В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
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В Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что саммит в нормандском формате будет проведён 15 ноября и будет включать в себя встречу лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

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