Футбол
LiveSport.ruМаркизио объявил о завершении карьеры
Итальянский хавбек Клаудио Маркизио, выступавший за туринский «Ювентус» и питерский «Зенит» объявил о том, завершает карьеру футболиста. Об этом игрок написал на своей странице в социальной сети Twitter.
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Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Игры
В России запустился стриминговый сервис NVIDIA Now
В NVIDIA сделали заявление о запуске в Российской Федерации NVIDIA Now - стримингового сервиса.
В городе R 13:21
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Политика
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии российского спецназа в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой.
РИА Новости 09:54
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика
РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
ТК Звезда 13:31
Культура
Скончался чешский певец Карел Готт
Московский Комсомолец вчера в 04:52
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Культура
Почему Настя Ивлеева не заслужила премию ТЭФИ
В 2019 году победительницей развлекательной номинации на ТЭФИ стала Настя Ивлеева — ей достались сразу две статуэтки за «Лучшее развлекательное шоу в прайм-тайм» и «Лучшая ведущая ток-шоу в прайм-тайм».
Uznayvse.ru 10:06
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
Политика
«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа
Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Гаджеты
Microsoft сегодня презентует новую ОС Windows 10X
2 октября в 17:00 мск корпорация Microsoft на своей масштабной презентации покажет новую ОС Windows 10 Х, предназначенную специально для современных складных устройств, обладающих гибкими экранами.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne Козака обвинили в терроризме
Владельцу медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тарасу Козаку предъявлены обвинения в финансировании терроризма.
Украина.ру 06:51
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold уже в России
Megaobzor.com 09:10
Культура
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с Марком Захаровым
В московском театре "Ленком" началось прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым.
Российская газета 01 октября в 03:58
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid
Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 01 октября в 10:23
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» извинилась за поведение экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга — экс-короля Малайзии Мухаммада V — не устраивать публичный скандал из-за развода.
Life.ru 14:15
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Футбол
ЦСКА — Эспаньол 0:1 (2-й тайм)
Футболисты российского ЦСКА и испанского «Эспаньола» в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги Европы мячей не забили – 0:0. Эта встреча проходит в Москве на домашней арене армейского клуба.
ProstoProSport 13:41
Здоровье
В Коми построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов
Всего в рамках проекта в Коми появится 114 фельдшерско-акушерских пунктов – п распоряжению главы Республики Сергея Гапликова, задача должна быть реализована в течение трех лет.
Невские Новости 13:24
Авто
Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%
В сентябре 2019 года дилеры LADA реализовали в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 09:30