Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruМаркизио объявил о завершении карьеры

Итальянский хавбек Клаудио Маркизио, выступавший за туринский «Ювентус» и питерский «Зенит» объявил о том, завершает карьеру футболиста. Об этом игрок написал на своей странице в социальной сети Twitter.
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