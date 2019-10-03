Футбол
LiveSport.ruМаркизио объявил о завершении карьеры
Итальянский хавбек Клаудио Маркизио, выступавший за туринский «Ювентус» и питерский «Зенит» объявил о том, завершает карьеру футболиста. Об этом игрок написал на своей странице в социальной сети Twitter.
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Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 01 октября в 11:55
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com 15:33
Интернет
Facebook выпустил новый мессенджер на базе Instagram
Компания Facebook Inc. представила 3 октября новое приложение для обмена сообщения для пользователей Instagram.
News.ru 15:39
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
Российский президент Владимир Путин подписал указ о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК 11:50
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 14:09
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 01 октября в 13:40
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Транспорт
В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса
В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
РБК 12:21
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 01 октября в 05:30
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Невеста Доронина впервые показала новорожденную дочь
Новорожденную решили назвать Александрой. Показала молодая мама и фото младшей дочери.
Телепрограмма вчера в 13:37
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Здоровье
ВОЗ объяснила, почему в России растет продолжительность жизни
Значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России связано со снижением количества потребляемого алкоголя.
Российская газета вчера в 08:06
Экономика
Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»
Введенные 25 сентября санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту «Новатэка» — «Ямал СПГ».
URA.Ru 30 сентября в 14:13
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте
Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 09:36
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58